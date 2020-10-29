Группа ВСК вошла в рейтинг «Эксперт-400»

Группа ВСК заняла 204-е место в рейтинге «Эксперт-400» крупнейших компаний России по объему реализованной продукции*.

Объем реализованной продукции Группы ВСК составил 84,2 млрд (нетто заработанная премия + результат от инвестиционной деятельности)рублей. Чистая прибыль достигла отметки выше 7млрд рублей.

Начиная с 2007 года, Группа ВСК ежегодно входит в рейтинг «Эксперт-400», и в этом году заняла шестое место среди страховых компаний — участниц рейтинга.

Рейтинг 2020 года составлен Аналитическим центром «Эксперт» на основании официальной отчетности за 2019 г. Совокупная выручка 400 крупнейших российских компаний за отчетный период превысила 91,5 трлн рублей.

Место компаний в рейтинге «Эксперт-400» определяется объемом выручки от продаж продукции (товаров, работ, услуг) по итогам 2019 года. В случаях, когда показатель в силу специфики деятельности компаний не может быть применен (например, для банков, страховых компаний), используются данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу.



Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»