Исследование: большинству молодых семей хватает только на еду и одежду

Фото: Илья Репин

Почти двум третям молодых семей в России денег хватает только на еду и одежду. Об этом говорят данные опроса Росстата об уровне оценки домохозяйствами своего финансового состояния за второй квартал 2020 года.

Финансовые условия молодых семей в возрасте от 18 до 25 лет резко ухудшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале 209 года данная категория семей была наиболее благополучной: 50,3% заявляли, что они могут обеспечить себя товарами длительного пользования. Сейчас же 64% домохозяйств хватает только на еду и одежду, передает РБК.

realnoevremya.ru

Финансовое положение улучшилось у многодетных семей: год назад больше 60% из них заявляли, что им трудно покупать бытовую технику, мебель, транспортные средства. Сейчас показатель составляет 50,5%.



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