«Рубль обречен на девальвацию»

Курс российской валюты стабилизировался, но...

Фото: Максим Платонов

После длительной волатильности и снижения курса рубля — российская валюта, потерявшая в цене с начала года уже почти 25%, более-менее стабилизировалась. Некоторые полагают, что это произошло в результате интервенций Центробанка. В самом ЦБ при этом уверены: перспективы экономики в большей степени будут зависеть от эпидситуации. Опрошенные «Реальным временем» эксперты уверены: если рубль объективно становится слабее — любые валютные манипуляции ЦБ будут бессмысленны. И не исключают, что отечественная валюта — особенно если на американских выборах победит Джо Байден — подешевеет до 85 рублей за доллар, что приведет к росту потребительских цен. Тем более что сам рубль «обречен на девальвацию в долговременной перспективе» вследствие структурных проблем российской экономики.

Рубль стабилизировался?



После длительной волатильности на биржах и падения рубля — его курс, наконец, более-менее стабилизировался. С начала года наша валюта уже потеряла в цене почти 25%, только в сентябре «похудев» на 7%. Однако к концу прошлой недели за доллар давали меньше 77 рублей, за евро — чуть больше 90.



Ряд международных аналитиков считает, что российский рубль стал дешеветь вслед за событиями на рынке Forex, когда доллар начал расти к большинству валют мира. Американская валюта, полагают некоторые эксперты, набрала вес на фоне результатов опросов, показавших, что кандидат в президенты США Джо Байден опережает Дональда Трампа и лидирует в предвыборной гонке.

При этом ряд аналитиков предположили, что укрепил курс рубля Центробанк, увеличивший объем своих валютных интервенций — якобы ЦБ сейчас продает валюту на 5,3 миллиарда рублей в день — в 3,5 раза больше, чем в сентябре. Считается, что ЦБ вмешался, когда курс подошел к психологически важной отметке: 80 рублей за доллар, после чего могли начаться распродажи, способные спровоцировать экстремальные краткосрочные всплески до 95—100. Одновременно Минфин продает валюту на 5,7 млрд рублей в день, а крупнейшие госкомпании — по распоряжению правительства — поменяли валютную выручку на рубли (так, к слову, действовали и в кризис 2014—2015 годов). Тем не менее, считают на рынке, в ноябре котировки могут вернуться к 80 рублям за доллар или даже достичь отметки в 85—90 рублей. Лучший сценарий — 73—75 рублей за доллар.

Американская валюта, полагают некоторые эксперты, набрала вес на фоне результатов опросов, показавших, что кандидат в президенты США Джо Байден опережает Дональда Трампа и лидирует в предвыборной гонке. Фото instagram.com/joebiden

В ЦБ считают, что влияние курса рубля на инфляцию будет зависеть от ковида

О том, что стабилизация может быть временной, может свидетельствовать и начало этой недели, когда курс рубля вновь снизился на фоне дешевеющий нефти. Помимо нефти, на рубль продолжают давить геополитические риски: возможные санкции со стороны США и Евросоюза, нестабильность в Киргизии и Белоруссии и конфликт в Нагорном Карабахе. На биржах полагают, что все эти риски не позволят действиям ЦБ, направленным на поддержку российской валюты, переломить ситуацию. К тому же еще одним отрицательным фактором для рубля в ближайшей перспективе могут стать высокие темпы роста числа новых заболевших коронавирусом COVID-19.

Сегодня в Центробанке заявили, что курс рубля все же «находится в тех же диапазонах, в которых он находился в предыдущие шесть месяцев», хотя, признал регулятор, он сейчас ближе к верхней границе этого диапазона, нежели к нижней. Что, безусловно, повлияет на краткосрочный прогноз инфляции в какой-то степени, «но опять же в совокупности с другими факторами». При этом на инфляцию будет влиять даже не столько курс рубля, сколько эпидемиологическая ситуация, от которой зависит потребительский спрос в настоящий момент, полагает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Если рубль падает, это повышает конкурентоспособность российских товаров



Интервенции Центробанком осуществляются не для того, чтобы сдерживать изменения курса рубля в долгосрочном периоде, а чтобы сдерживать временные флуктуации, уточнил «Реальному времени» экономист Дмитрий Травин:

— Когда наша валюта становится слабее по объективным причинам, интервенции ЦБ будут приводить только к бессмысленной растрате его золотовалютных резервов. Если ЦБ считает, что проблема временная, то можно с его стороны делать интервенции, если же проблемы фундаментальные — делать этого, конечно, не следует.

При этом Травин не считает, что дешевый рубль однозначно позитивно влияет на российскую экономику в целом. Тем более что в экономике, отметил он, вообще не бывает так, чтобы какое-то изменение однозначно было бы для всех позитивным или негативным. Весь вопрос заключается в том, кто от таких изменений выигрывает, а кто проигрывает.



— Если рубль падает, то это повышает конкурентоспособность российских товаров. Импорт становится дороже, и при прочих равных условиях российский покупатель выберет с большей степенью вероятности отечественный товар. Но для покупателя это хуже: покупателю придется выбирать отечественный товар, даже если тот менее качественный, поскольку импортный становится дороже, — объясняет экономист.

«Победа Байдена — серьезный риск для рубля»

Продажи со стороны Минфина РФ и Центробанка, конечно, стабилизировали, сдержали курс рубля, учитывая, что нынешний октябрь для рубля достаточно сложный месяц, считает Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари». Тем более что нефтяные доходы РФ сегодня меньше, чем год назад: хотя цена на нефть сейчас достаточно комфортная, объем ее поставок намного меньше, чем был в 2019 году.

— Поддерживает рубль ситуация на Кавказе — в Нагорном Карабахе действия сейчас все-таки не такие активные, масштабной войны между Арменией и Азербайджаном нет. Но внимание рынка скорее приковано к американским выборам, которые должны состояться 3 ноября. Если Байден победит — то, вероятно, против России возможны новые санкции. Наоборот, в отношении Ирана тогда возможно снятие санкций — а значит, персидская нефть окажется на рынке. Победа Байдена — серьезный риск для рубля, — уверен Разуваев.

По мнению аналитика, снижение курса рубля уже серьезно повлияло на инфляцию: в сентябре она ускорилась до 3,7%, и это рекорд за последний год — при том, что ЦБ «таргетировал» инфляцию в этом году в 4%. Инфляция может превысить этот уровень, составив 4,2%, если доллар подорожает до 84—85 рублей, что для российской экономики было бы нежелательно. Но в любом случае на фоне напряженной ситуации на валютном рынке ЦБ вряд ли будет дальше понижать ключевую ставку, и скорее всего, она останется неизменной — на уровне 4,25%, полагает Разуваев.



Под «интервенцией» скрывается продажа валюты

Далеко не все аналитики согласны с тем, что укреплению рубля способствовали валютные интервенции Центробанка — так, как заявила «Реальному времени» главный экономист и руководитель центра макроэкономического анализа «Альфа-банка» Наталия Орлова, никаких настоящих интервенций в последнее время регулятор вообще не проводил. Начальник аналитического управления «Банка корпоративного финансирования» Максим Осадчий тоже уверен, что ЦБ не осуществляет в настоящий момент валютных интервенций.

— Однако он продает доллары, полученные из ФНБ от продажи акций Сбербанка правительству РФ. Эти плановые продажи способствуют укреплению рубля, — согласен он.

Во-вторых, по его словам, укреплению рубля способствует ослабление угрозы антироссийских санкций, которые могут быть введены в ответ на отравление Алексея Навального. В-третьих, наблюдается стабилизация и даже некоторый рост цены на нефть. Поэтому, обращает внимание Осадчий, и происходит отскок — коррекция курса рубля после недавнего шока.

— Движение рубля описывается следующей моделью: сначала идет какой-то сильный негативный шок, связанный с глобальным кризисом, обвалом на рынке нефти, антироссийскими санкциями или чем-то еще, рубль резко ослабляется, а после этого шока рубль довольно долго может «отрастать», укрепляться вплоть до следующего шока. Рубль является мягкой, волатильной, нестабильной валютой и обречен на девальвацию в долговременной перспективе. Это связано со структурными проблемами российской экономики, — считает аналитик.