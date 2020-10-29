В Казани творческая группа Karale.mia представила новые статуи

Творческая группа Karale.mia вновь представила скульптуры, призванные напомнить об экологии. Увидеть новые статуи можно на АРТ.галерее, выставка продлится всего 3 дня — до 1 ноября.



«Человек настолько вмешался в природу, с что с каждым годом на планете остается все меньше живых уголков, животные вымирают, а лесов все меньше и меньше..., а наши улицы наполняются мусором... Глядя на все это ангелы плачут, а демон вообще в шоке», — пишут создатели скульптур.

Рядом с плачущими ангелами — древнеегипетский бог Анубис (покровитель мертвых в египетской мифологии и сын бога растительности Осириса), который, по словам авторов, тоже шокирован происходящим.

Также художницы представили еще одну дриаду.

«Реальное время» ранее пообщалось с группой Karale.mia — двумя сестрами из Казани. Они рассказали о своих проектах и о творческих планах.