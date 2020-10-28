Открытие новых мастерских и назначение главы исполкома: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 28 октября

Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов провел встречу с главами сельских поселений района.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поздравил подписчиков с праздником Мавлид.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров пожелал подписчикам продуктивного дня и выложил новое видео.

Глава Елабужского района сегодня Рустем Нуриев открыл новые мастерские в местном политехническом колледже.

Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов поздравил своих подписчиков с Днем бабушек и дедушек. «Пусть внуки приносят только радость, веселье и хорошее настроение. Желаю оставаться самыми добрыми и любимыми людьми в жизни внуков и детей, оказывая им поддержку, понимание и даря свою любовь», — написал он.

Руководитель Чистопольского района Дмитрий Иванов представил нового руководителя исполкома района Эдуарда Хасанова.