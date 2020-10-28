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Бывший казанский чиновник и муж Нюши поступил в ВШЭ

19:53, 28.10.2020
Бывший казанский чиновник и муж Нюши поступил в ВШЭ
Фото: instagram.com/igorsivovv

Бывший чиновник Казанской мэрии и муж певицы Нюши Игорь Сивов похвастался поступлением в Высшую школу экономики (ВШЭ). Он поступил в магистратуру на отделение писихоанализа.

«В 40 лет стать еще раз студентом — это такие крутые чувства, ты ощущаешь эту огромную энергию знаний», — написал Сивов в Instagram.

Он уточнил, что 2 года будет обучаться в ВШЭ на дневном отделении. Стоит отметить, что сейчас Сивов занимает должность советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Они с Нюшей уже не раз рассказывали СМИ, что живут на три города: Москву, Казань и Лозанну (Швейцария). В Лозанне расположена штаб-квартира FISU.

Общество Татарстан
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