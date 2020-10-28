В Казани с ноября автобусы №70 и №71 будет обслуживать МУП «ПАТП №2»

В Казани с 1 ноября обслуживать автобусные маршруты №70 и №71 временно будет МУП «ПАТП №2».

Договор на обслуживание этих городских маршрутов ранее был заключен с индивидуальным предпринимателем Светланой Мамедовной Умаровой. С ноября он расторгается по причине того, что перевозчик не может обслуживать маршруты в полном объеме в соответствии с графиками.

realnoevremya.ru

С весны на маршрутах снизились пассажиропоток и выручка, у предприятия накопились долги по лизинговым платежам. Компания изымает у перевозчика автобусы, в связи с этим предприниматель вынуждена уйти с рынка, пояснили в Комитете по транспорту города.

Еще одной причиной смены предприятия стали жалобы казанцев на график движения и на малое количество автобусов на линии.

Сегодня на казанские маршруты вышли 53 новых автобуса, которые работают на газомоторном топливе.