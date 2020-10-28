Baring и компания Аветисяна подписали мировое соглашение по спору за «Восточный»

Кипрская компания Evison (принадлежащая фонду Baring Vostok) и «Финвижн» (контролируется российским бизнесменом Артемом Аветисяном) заключили мировое соглашение по банку «Восточный». Стороны отзовут все иски друг к другу, поданные во всех юрисдикциях.

Весь процесс может занять около двух месяцев, говорится в заявлении сторон. Соглашение урегулирует все юридические споры и претензии между акционерами, в том числе в рамках арбитражных дел. Однако это не касается уголовного дела в отношении бывших членов совета директоров банка «Восточный». Мировое соглашение не связано с делом против топ-менеджеров фонда, по которому проходит основатель Baring Vostok Майкл Калви, пишет РБК.

Акционеры подчеркивают, что спор между сторонами и уголовное дело не связаны межу собой.



Конфликт между «Финвижн» и Baring Vostok длится с 2016 года. Стороны подали друг к другу иски в Англии, Италии, на Кипре и в России. Против топ-менеджеров фонда Baring Vostok, в том числе Калви, в 2019 году возбудили уголовное дело о мошенничестве (позже его переквалифицировали на растрату) по заявлению партнера Аветисяна Шерзода Юсупова. После возбуждения уголовного дела и задержания Калви и других сотрудников фонда «Финвижн» выиграла ряд российских процессов, которые позволили ей получить контроль над банком (ранее он был подконтролен Evison). Сейчас доля «Финвижн» и партнеров Аветисяна превышает 50%, в то время как Evison владеет 42% банка.

