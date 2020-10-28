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В Челнах снова прикрыли нелегальное казино — видео

16:36, 28.10.2020
В Челнах снова прикрыли нелегальное казино — видео
Фото: 16мвд.рф (архив)

Сотрудники УМВД пресекли незаконную игорную деятельность в Челнах. Им удалось установить личность местного жителя, которого подозревали в незаконном проведении азартных игр. Об этом сообщает МВД по Татарстану.

Выяснилось, что подозреваемый организовал проведение азартных игр с помощью необходимого оборудования в подсобке торгового центра. Сотрудники УМВД пресекли незаконную деятельность и изъяли семь системных блоков и столько же мониторов. Организатор признал вину в ходе опроса.

Ранее сообщалось, в Челнах сотрудники УМВД ликвидировали незаконную игорную деятельность.

Происшествия Татарстан
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