В Челнах снова прикрыли нелегальное казино — видео

Фото: 16мвд.рф (архив)

Сотрудники УМВД пресекли незаконную игорную деятельность в Челнах. Им удалось установить личность местного жителя, которого подозревали в незаконном проведении азартных игр. Об этом сообщает МВД по Татарстану.



Выяснилось, что подозреваемый организовал проведение азартных игр с помощью необходимого оборудования в подсобке торгового центра. Сотрудники УМВД пресекли незаконную деятельность и изъяли семь системных блоков и столько же мониторов. Организатор признал вину в ходе опроса.



Ранее сообщалось, в Челнах сотрудники УМВД ликвидировали незаконную игорную деятельность.

