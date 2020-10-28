В Казани подростки врезались в газопровод, пытаясь скрыться от ГИБДД

В Казанском поселке Царицынский бугор произошла утечка газа после того, как в газопровод врезался автомобиль. Местные подростки катались на родительской машине и пытались скрыться от ГИБДД.

На углу улиц Возрождения и Каспийской машина вылетела на обочину и врезалась в трубу. В итоге газопровод был поврежден.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по РТ Андрей Родыгин рассказал «Реальному времени», что потребители не остались без газа.

Ремонт велся несколько часов.