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В Казани подростки врезались в газопровод, пытаясь скрыться от ГИБДД

16:08, 28.10.2020
В Казани подростки врезались в газопровод, пытаясь скрыться от ГИБДД
Фото: instagram.com/region116.dtp.official

В Казанском поселке Царицынский бугор произошла утечка газа после того, как в газопровод врезался автомобиль. Местные подростки катались на родительской машине и пытались скрыться от ГИБДД.

На углу улиц Возрождения и Каспийской машина вылетела на обочину и врезалась в трубу. В итоге газопровод был поврежден.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по РТ Андрей Родыгин рассказал «Реальному времени», что потребители не остались без газа.

Ремонт велся несколько часов.

АвтоПроисшествия Татарстан
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