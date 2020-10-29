Банк Казани в честь своего тридцатилетия начинает дарить подарки

Банк Казани отмечает свое тридцатилетие и в честь юбилея разыгрывает в Instagram два билета на спектакль «Спартак» в театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо выполнить несколько простых условий:

подписаться на @bankofkazan;

поставить лайк на конкурсный пост;

отметить одного друга в комментариях под постом.



Каждый участник может отметить неограниченное количество друзей. Чем больше будет комментариев, тем выше шанс победить в конкурсе. Итоги подведут 9 ноября через приложение случайного выбора. Важно, чтобы страница аккаунта на время определения победителя была открыта.

Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте bankofkazan.ru или по телефону 8 (800) 77-518-77. Сроки проведения конкурса — с 27.10.2020 по 08.11.2020 г. Подведение итогов — 09.11.2020 г.



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