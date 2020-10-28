Выручка предприятий НГХК Татарстана снизилась на 17% по итогам 9 месяцев

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Объем производства предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана снизился на 6% по итогам 9 месяцев 2020 года. Об этом сегодня сообщил генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров общества.

По его словам, сократилась добыча нефти, выпуск каучуков, полиэтилена. Зато положительная динамика сохранилась в производстве нефтепродуктов, минеральных удобрений, моющих средств и пластмассовых изделий.

При этом консолидированная выручка предприятий отрасли упала на 17% — до 879 млрд рублей. Падение доходов отмечается в нефтяной промышленности, но улучшились результаты производителя моющих средств «Нэфис Косметикс». Налоговые отчисления в консолидированный бюджет сократились на 39%.

Луиза Игнатьева