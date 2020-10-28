С банковского счета казанца мошенники сняли 10 тысяч долларов

С банковского счета 33-летнего казанца мошенники сняли 10 тысяч долларов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Мужчина обратился в полицию с заявлением. 26 октября ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка. Мужчине сказали, якобы на него оформлен кредит. Для защиты личного счета звонивший предложил установить мобильное приложение Team viewer, предоставляющее удаленный доступ к информации на телефоне.

Далее некий «технический специалист» попросил положить телефон экраном вниз. Мужчине приходили различные коды, которые он диктовал неизвестным. После разговора он проверил баланс счета: с карты было списано 628 000 рублей.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



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