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С банковского счета казанца мошенники сняли 10 тысяч долларов

13:02, 28.10.2020 2

С банковского счета 33-летнего казанца мошенники сняли 10 тысяч долларов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Мужчина обратился в полицию с заявлением. 26 октября ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка. Мужчине сказали, якобы на него оформлен кредит. Для защиты личного счета звонивший предложил установить мобильное приложение Team viewer, предоставляющее удаленный доступ к информации на телефоне.

Далее некий «технический специалист» попросил положить телефон экраном вниз. Мужчине приходили различные коды, которые он диктовал неизвестным. После разговора он проверил баланс счета: с карты было списано 628 000 рублей.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в России возросло количество фишинговых атак на электронную почту сотрудников банков.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:13
    Вот дураки не образованные...
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  • Анонимно 13:26
    Лох не мамонт, не вымрет. Удивляюсь клиническим идиотам. Банковские карты имеют, деньги там хранят. Ты лучше сними и дома в банку сложи. Целее будут.
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