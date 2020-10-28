Председатель Госкомитета по туризму РТ рассказал, почему стоит приехать в Татарстан
Председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов на пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал, почему россиянам следует посетить республику.
«У нас разработан и принят официальный туристический бренд «Татарстан — земля тысячи и одного удовольствия», — отметил Иванов. По его словам, в прошлом году республику посетили 3,6 млн туристов.
Иванов напомнил, что в республике находятся три объекта всемирного наследия ЮНЕСКО — Казанский Кремль, Великий Болгар и остров-град Свияжск.
Председатель Госкомитета по туризму РТ обратил внимание, что в республике активно развивается спа-отрасль и эко-туризм. Он напомнил, что татарстанские Голубые озера и Камское Устье стали лидерами Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма.
Он отметил, что республике действуют 10 маршрутов в районы Татарстана. Иванов пригласил туристов посетить татарского Деда Мороза.
Напомним, что руководитель Ростуризма Зарина Догузова анонсировала летние чартерные рейсы в Татарстан.
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