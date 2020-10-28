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В Ростуризме планируют запустить летом чартерный рейс в Татарстан

11:18, 28.10.2020
В Ростуризме планируют запустить летом чартерный рейс в Татарстан
Фото: realnoevremya.ru

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщила, что в феврале возобновятся чартерные рейсы на Байкал. В новые маршруты войдут Мурманская и Вологодская область и поселок Шерегеш в Кемеровской области.

На летний сезон будут проработаны новые чартерные рейсы, в частности в Татарстан. «Отличная комфортная городская среда», — отметила Догузова достоинства республики. Войдут в летний список Минеральные Воды и Алтай.

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Догузова напомнила, что этим летом впервые в России запустили чартерные рейсы. Популярностью пользовались чартеры на озеро Байкал, Алтай и в Калининградскую область.

Более тысячи граждан воспользовались чартерными рейсами. На это повлияло то, что стоимость поездок снизилась в два раза.

Руководитель Ростуризма отметила, что программа оказалась более чем успешной: «Люди возвращались счастливые, довольные».

Она добавила, что маршруты чартерных рейсов станут доступны по программам туристического кешбэка.

Общество Татарстан
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