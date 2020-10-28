В Ростуризме планируют запустить летом чартерный рейс в Татарстан

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщила, что в феврале возобновятся чартерные рейсы на Байкал. В новые маршруты войдут Мурманская и Вологодская область и поселок Шерегеш в Кемеровской области.

На летний сезон будут проработаны новые чартерные рейсы, в частности в Татарстан. «Отличная комфортная городская среда», — отметила Догузова достоинства республики. Войдут в летний список Минеральные Воды и Алтай.

скриншот

Догузова напомнила, что этим летом впервые в России запустили чартерные рейсы. Популярностью пользовались чартеры на озеро Байкал, Алтай и в Калининградскую область.



Более тысячи граждан воспользовались чартерными рейсами. На это повлияло то, что стоимость поездок снизилась в два раза.

Руководитель Ростуризма отметила, что программа оказалась более чем успешной: «Люди возвращались счастливые, довольные».



Она добавила, что маршруты чартерных рейсов станут доступны по программам туристического кешбэка.