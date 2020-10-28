«Татнефть» расширит экологическую программу на дочерние компании

«Татнефть» намерена расширить действие экологической программы на дочерние компании. Под действие программы попадут не только головная компания, но и вся группа «Татнефти»: разведка, добыча, нефтегазопереработка, шинный бизнес, энергетика, рознично-сбытовая сеть и другие.

Новая программа учитывает обновленную политику компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения климата. Последняя налаживает работу по снижению карбонового следа, развитию низкоуглеродных источников энергии и экологичных технологий, передает «Интерфакс».

Экологическая программа 2025 находится на завершающей стадии: после внесения корректировок и согласования с бизнес-направлениями совет директоров «Татнефти» обсудит финальную редакцию документа.



Ранее сообщалось, что совет директоров «Татнефти» обсудит работу с непрофильными активами и обеспечение здорового образа жизни.

