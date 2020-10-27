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В Подмосковье нашли тело соратника Тесака

19:06, 27.10.2020
В Подмосковье нашли тело соратника Тесака
Фото: скриншот

В лесу возле подмосковного Красногорска обнаружили труп мужчины. Полиция выяснила, что это 36-летний Артем Костылев, известный как соратник Максима Марцинкевича.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но, вероятнее всего, Костылев покончил с собой», — передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Костылев был известен в ультраправых кругах как Костыль. Он долгое время сотрудничал с Тесаком в запрещенном движении «Формат-18».

Напомним, что самого Марцинкевича недавно нашли мертвым в камере СИЗО. По официальной версии, он тоже покончил с собой, но большинство соратников Тесака считают, что его убили.

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