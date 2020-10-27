Казанского таксиста подозревают в избиении пассажира за хорошие слова о городе

Сегодня МВД Татарстана сообщило о задержании 37-летнего водителя такси, который, по версии следствия, избил своего пассажира. Закончившая госпитализацией пассажира поездка произошла еще в мае текущего года, однако лишь сейчас силовики получили результат экспертизы — здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.



Предварительно установлено, что причиной конфликта стало расхождение мнений насчет Казани. Якобы пассажир хвалил столицу Татарстана, а таксисту этого не понравилось. Да так, что он решил высадить клиента на улице Арбузова, тот выразил недовольство, и уже на остановке между мужчинами завязалась драка, которую прекратило появление прохожих. Пассажира с переломами госпитализировали. Личность таксиста установили через два дня, но тогда задерживать не стали.

Подозреваемый ранее уже был судим. По его версии, он нанес пассажиру лишь несколько ударов в ответ на нецензурные оскорбления.

В ОП «Гвардейский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч.1 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).