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Стало известно, как будет выглядеть казанский центр детской онкологии

14:39, 27.10.2020
Стало известно, как будет выглядеть казанский центр детской онкологии
Фото: Instagram.com

Проектировщик «Татинвестгражданпроект» сделал публикацию в Instagram, в которой видно, как будет выглядеть будущий центр детской онкологии в Казани.

Семиэтажный центр построят на улице Оренбургский тракт, 140. Здание общей площадью в 17 тысяч кв. м рассчитано на 100 койко-мест.

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В Казани полным ходом идёт строительство нового Центра детской онкологии, гематологии и хирургии. Семиэтажный Центр расположится по улице Оренбургский тракт, 140. Площадь застройки составляет 3472 м², общая площадь здания — 17 090 м². Количество койко/мест — 100. ГУП «Татинвестгражданпроект» выступает разработчиком проектной документации. Разработчик концепции фасадов и интерьеров: архитектурное бюро Bespoke.

Публикация от Татинвестгражданпроект (@tigp_rt)

Согласно проекту, здание планируется сделать белым, с разноцветными вставками. Разработчик концепции фасадов и интерьеров — архитектурное бюро Bespoke.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Казани планируют открыть онкогематологический корпус ДРКБ.

ОбществоМедицина Татарстан
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