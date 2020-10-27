Стало известно, как будет выглядеть казанский центр детской онкологии
Проектировщик «Татинвестгражданпроект» сделал публикацию в Instagram, в которой видно, как будет выглядеть будущий центр детской онкологии в Казани.
Семиэтажный центр построят на улице Оренбургский тракт, 140. Здание общей площадью в 17 тысяч кв. м рассчитано на 100 койко-мест.
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В Казани полным ходом идёт строительство нового Центра детской онкологии, гематологии и хирургии. Семиэтажный Центр расположится по улице Оренбургский тракт, 140. Площадь застройки составляет 3472 м², общая площадь здания — 17 090 м². Количество койко/мест — 100. ГУП «Татинвестгражданпроект» выступает разработчиком проектной документации. Разработчик концепции фасадов и интерьеров: архитектурное бюро Bespoke.
Согласно проекту, здание планируется сделать белым, с разноцветными вставками. Разработчик концепции фасадов и интерьеров — архитектурное бюро Bespoke.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в Казани планируют открыть онкогематологический корпус ДРКБ.ОбществоМедицина Татарстан
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