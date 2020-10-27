Стало известно, как будет выглядеть казанский центр детской онкологии

Проектировщик «Татинвестгражданпроект» сделал публикацию в Instagram, в которой видно, как будет выглядеть будущий центр детской онкологии в Казани.



Семиэтажный центр построят на улице Оренбургский тракт, 140. Здание общей площадью в 17 тысяч кв. м рассчитано на 100 койко-мест.

Согласно проекту, здание планируется сделать белым, с разноцветными вставками. Разработчик концепции фасадов и интерьеров — архитектурное бюро Bespoke.



Ранее сообщалось, что в 2021 году в Казани планируют открыть онкогематологический корпус ДРКБ.