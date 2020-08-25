В следующем году в Казани откроется онкогематологический корпус ДРКБ

В 2021 году в Казани планируют открыть онкогематологический корпус ДРКБ, об этом сообщил сегодня на брифинге в кабмине РТ министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Решение о строительстве такого центра было принято в связи с ростом онкологических заболеваний у детей.

Также Садыков рассказал о модернизации медучреждений первичного звена, которая ведется в республике с 2012 года. В нее входит строительство и капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. За время реализации этой программы было отремонтировано более 1 600 и построено 507 новых ФАПов.

На втором этапе обновления медучреждений по республиканской программе работы ведутся в поликлиниках. На сегодняшний день капитально отремонтировано уже порядка 209 таких учреждений.

В прошлом году в Татарстане запустили программу капитального ремонта стационаров, рассчитанную на пять лет. Работы по ней ведутся сразу в нескольких муниципалитетах. На сегодняшний день обновлены практически все лечебные учреждения, которые оказывают экстренную медпомощь, заявил Садыков.

Ранее власти Татарстана решили направить 1,38 млрд рублей на развитие детского здравоохранения. Часть этих средств пойдет на строительство Центра детской онкологии.

