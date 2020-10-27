В «Алабуге» откроется завод с линией по автоматическому производству конвейерных роликов

29 октября в Татарстане в особой экономической зоне Алабуга» откроется завод с линией по автоматическому производству конвейерных роликов НПО «Аконит».

На новом предприятии будет организована почти стопроцентная автоматизация производства, контроль продуктов планируется осуществлять от качества сырья до тестирования каждой партии роликов, сообщает пресс-служба НПО «Аконит».

Напомним, что в 2019 году резидентом ОЭЗ «Алабуга» стала компания «Аконит-Урал», занимающаяся изготовлением конвейерных роликов и металлоконструкций.

