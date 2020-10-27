В Бавлинском районе Татарстана задержали браконьеров с тушкой косули

В Бавлинском районе Татарстана, возле села Крым-Сарай, задержали браконьеров, в машине которых находилась тушка разделанного самца косули, завернутая в полиэтиленовый пакет. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Трое мужчин заявили внештатному общественному инспектору ведомства, что они застрелили уже раненое, хромающее животное. Эксперты показания браконьеров не подтвердили. Причиной смерти самца косули стало огнестрельное ранение.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Туша животного, охотничьи ружья и патроны у браконьеров изъяты. Мужчин доставили в правоохранительные органы.

В конце сентября в Татарстане с помощью прибора ночного видения выследили браконьеров из Ульяновской области.

