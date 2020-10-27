Жители десятиэтажки в Казани требуют убрать вторую мусорную площадку во дворе

Фото: Олег Тихонов

Жители 10-этажного жилого дома Гаврилова, 8а в 27-м квартале Ново-Савиновского района протестуют против установки новой контейнерной площадки для мусора. Мусорные контейнеры «выросли» с двух противоположных сторон обычной десятиэтажки.

Первая мусорная площадка была установлена по решению обслуживающей дом управляющей компании «Уютный дом». А в августе на севере-востоке двора появилась вторая типовая площадка с еще пятью мусорными баками. Правда, ее соорудили в рамках стартовавшей в этом году президентской программы «Наш двор», но уже без ведома управляющей компании «Уютный дом».

Жители дома ополчились конкретно против площадки, установленной УК. Они утверждают, что управляющая компания «Уютный дом» установила площадку для сбора отходов без одобрения жителей в нарушение санитарных норм и правил, установленных Роспотребнадзором.

— При размещении площадки для сбора мусора вокруг жилого дома есть специальные санитарные нормы. Это не ближе чем 20 метров к дому с любой стороны. В нашем случае расстояние сократили на 7 метров, то есть до 13 метров, — рассказала «Реальному времени» собственница одной из квартир Галина Черноскова, избранная председателем собрания. — «Уютный дом» ссылается на уплотненную застройку, что допускают санитарные правила. Но в этом случае жители обязательно должны дать согласие, быть не против. А получилось так, что нас никто не спрашивал. Протокол общего собрания с одобрением жильцов нашего дома есть, но у нас общее собрание не проводилось.

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