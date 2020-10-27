В Спасском районе Татарстана появилась безбарьерная игровая площадка

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов в Спасском районе установила в центральном городском парке Болгар безбарьерную игровую площадку.

На этой площадке есть безопасные игровые и спортивные зоны, которые подойдут всем детям вне зависимости от возможностей здоровья и позволят играть на безбарьерной территории даже на инвалидной коляске.

realnoevremya.ru архивное фото

На детской игровой территории есть детская песочница «Лужайка», качели «Гнездо», карусель для детей с ограниченными возможностями здоровья, игровые комплексы «Грузовик», «Фантазер», «Яхта», модель «Школа», развивающая панель «Муравейник».

Расходы по установке малых архитектурных форм оплатил Благотворительный фонд им. святого мученика Феодора Болгарского. Проект по созданию доступной безбарьерной игровой территории для детей с разными возможностями здоровья был реализован на средства Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества, сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.

Ранее в Челнах родители детей-инвалидов обратились к городским властям с просьбой вернуть большие городские автобусы.

