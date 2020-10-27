Новости общества

02:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани пройдет концерт «Союзмультфильма»

01:24, 27.10.2020
В Казани пройдет концерт «Союзмультфильма»
Фото: realnoevremya.ru

В Казани 13 декабря в ГБКЗ им. Сайдашева состоится концерт «Союзмультфильма».

Мероприятие пройдет в 14:00 и 18:00.

gbkz-rt.ru

Концерт будет состоять из фрагментов мультфильмов, которые покажут на большом экране. Музыкальное сопровождение обеспечит симфонический оркестр, сообщается на сайте «Союзмультфильма».

В Альметьевске ранее появилась школа анимации, созданная совместно с «Союзмультфильмом». Это первая и пока единственная школа анимации в России.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем