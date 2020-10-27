В Казани пройдет концерт «Союзмультфильма»
В Казани 13 декабря в ГБКЗ им. Сайдашева состоится концерт «Союзмультфильма».
Мероприятие пройдет в 14:00 и 18:00.
Концерт будет состоять из фрагментов мультфильмов, которые покажут на большом экране. Музыкальное сопровождение обеспечит симфонический оркестр, сообщается на сайте «Союзмультфильма».
В Альметьевске ранее появилась школа анимации, созданная совместно с «Союзмультфильмом». Это первая и пока единственная школа анимации в России.
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