В Казани пройдет концерт «Союзмультфильма»

В Казани 13 декабря в ГБКЗ им. Сайдашева состоится концерт «Союзмультфильма».

Мероприятие пройдет в 14:00 и 18:00.

gbkz-rt.ru

Концерт будет состоять из фрагментов мультфильмов, которые покажут на большом экране. Музыкальное сопровождение обеспечит симфонический оркестр, сообщается на сайте «Союзмультфильма».

В Альметьевске ранее появилась школа анимации, созданная совместно с «Союзмультфильмом». Это первая и пока единственная школа анимации в России.

