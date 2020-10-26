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Казанский «Завод КЭС» решил выпустить облигации на 200 млн рублей

18:52, 26.10.2020
Казанский «Завод КЭС» решил выпустить облигации на 200 млн рублей
Фото: krialenergo.ru

Казанское ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (КЭС) сообщило о выпуске облигаций серии 001P-02. Предприятие рассчитывает привлечь 200 млн рублей.

Согласно сообщению на сервере раскрытия корпоративной информации, ставка установлена на уровне 14% годовых.

Номинальная стоимость ценной бумаги составит 1 000 рублей за облигацию.

Выпускаются бумаги на 4 года.

В декабре 2019 года «Завод КЭС» разместил трехлетние облигации на сумму 150 млн рублей.

ЭкономикаФинансы Татарстан
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