Казанский «Завод КЭС» решил выпустить облигации на 200 млн рублей
Казанское ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (КЭС) сообщило о выпуске облигаций серии 001P-02. Предприятие рассчитывает привлечь 200 млн рублей.
Согласно сообщению на сервере раскрытия корпоративной информации, ставка установлена на уровне 14% годовых.
Номинальная стоимость ценной бумаги составит 1 000 рублей за облигацию.
Выпускаются бумаги на 4 года.
В декабре 2019 года «Завод КЭС» разместил трехлетние облигации на сумму 150 млн рублей.
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