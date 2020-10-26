В Казани в налоговой прошли обыски по делу о взятке 2,25 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Казани прошли обыски в Межрайонной налоговой инспекции №4 по Приволжскому и Лаишевскому районам. По данным источников «Реального времени», сотрудники Следкома и УЭБ и ПК МВД Татарстана действовали в рамках возбужденного дела о посредничестве взятке в 2 млн 250 тысяч рублей.



Двух подозреваемых в том самом посредничестве Советский райсуд Казани уже отправил под домашний арест и в СИЗО.

По версии следствия, деньги передавались в январе 2020 года неким неустановленным должностным лицам налоговой за снижение недоимки по налогам и сборам и прекращение выездной налоговой проверки в казанской стройкомпании «АЗЛ».

Детали дела — в материале «Реального времени».