Вратарь «Рубина» Медведев опроверг слухи о своем заражении коронавирусом

Вратарь «Рубина» Никита Медведев опроверг информацию о заражении коронавирусом. Футболист записал видеообращение, которое разместил в инстаграм-аккаунте своей жены.

«Ребята, пожалуйста, успокойтесь и не выдумывайте, что у нашей семьи коронавирус. Мы здоровы и полны сил, так что все у нас хорошо», — сообщил Медведев.

Ранее голкипер казанцев не попал в заявку «Рубина» на матч 12-го тура против питерского «Зенита». Некоторые источники сообщали, что Медведев заразился коронавирусом. При этом его жена Наталья опубликовала сторис со словами: «Весь день болит голова и слабость. Надеюсь, я не заразилась от Никиты».

Напомним, матч в Санкт-Петербурге закончился волевой победой казанского клуба со счетом 2:1. Подробнее об итогах игры можно почитать в материале «Реального времени».