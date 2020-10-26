Соцсети: в Казани таксист умер во время поездки с пассажирами

Ночью в Казани умер таксист, перевозивший пассажиров из Международного аэропорта «Казань». Об этом сообщают соцсети.

Пассажир такси рассказал, что водителю стало плохо. Он остановил машину на остановке «Улица Академика Глушко», вышел и упал на траву.

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По словам пассажира, врачи, прибывшие на помощь, констатировали мгновенную смерть мужчины. Очевидец сообщил, что у погибшего водителя такси осталась семья.

Напомним, что в октябре в Татарстане предъявили обвинение в убийстве и разбое трем подросткам, задержанным по делу о смерти 35-летнего таксиста Александра Кротова в Зеленодольске.

