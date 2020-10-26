В пришкольных лагерях во время осенних каникул отдохнут почти 14 тысяч школьников Казани

Фото: Олег Тихонов

В Казани впервые за несколько лет организуют пришкольные лагеря на время осенних каникул школьников. Об этом сегодня рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Лагеря будут работать в 157 школах Казани. Отдохнуть в них смогут примерно 14 тыс. школьников. Из обеспечат трехразовым питанием.

Ученики смогут освоить программу «Казань — город юных граждан», посвященную 100-летию ТАССР, 75-летию победы в Великой Отечественной войне и присвоению столице Татарстана звания города трудовой доблести.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, что на прошлой неделе заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что пришкольные лагеря, которые не удалось открыть летом, будут работать в осенние каникулы.



Осенние каникулы в Татарстане пройдут традиционно со 2 по 8 ноября. Их не будут переносить из-за ситуации с коронавирусом.

