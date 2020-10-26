В пришкольных лагерях во время осенних каникул отдохнут почти 14 тысяч школьников Казани
В Казани впервые за несколько лет организуют пришкольные лагеря на время осенних каникул школьников. Об этом сегодня рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.
Лагеря будут работать в 157 школах Казани. Отдохнуть в них смогут примерно 14 тыс. школьников. Из обеспечат трехразовым питанием.
Ученики смогут освоить программу «Казань — город юных граждан», посвященную 100-летию ТАССР, 75-летию победы в Великой Отечественной войне и присвоению столице Татарстана звания города трудовой доблести.
Напомним, что на прошлой неделе заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что пришкольные лагеря, которые не удалось открыть летом, будут работать в осенние каникулы.
Осенние каникулы в Татарстане пройдут традиционно со 2 по 8 ноября. Их не будут переносить из-за ситуации с коронавирусом.
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