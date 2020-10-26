Все многоквартирные дома Казани готовы к зимнему сезону

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Жилищный фонд Казани подготовили к эксплуатации в зимний период. За состоянием дворов многоквартирных домов будут следить 195 единиц спецтехники и почти 3 тысячи дворников. Об этом рассказал председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

8,5 тыс. тонн смеси песка и соли и более 182 тонн химического реагента подготовили для борьбы с гололедицей к дворах Казани.

Проводится работа по предотвращению образования наледи и сосулек на свесах и водостоках домов. Осуществляется ремонт кровли, проемов окон и дверей. В 2020 году капитально отремонтировано 146 крыш многоквартирных домов Казани, в том числе 73 скатных.

Фото: realnoevremya.ru

За прошлый зимний период в Казани по вопросам содержания придомовых территорий и очистки крыш поступило 2,8 тыс. заявок.

Напомним, что в первую неделю декабря 2019 года на улицы Казани ежедневно выходило до 500 единиц спецтехники и почти столько же дорожных рабочих.

