Более 7 тысяч жителей Казани нарушили масочный режим в общественном транспорте на прошлой неделе

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

С 19 по 23 октября в общественном транспорте Казани выявили 7 066 пассажиров-нарушителей масочного режима. 237 из них покинули транспорт, остальные надели маски на месте, сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

Профилактические рейды прошли на 4 903 единицах общественного транспорта Казани на 109 остановках и станциях метро.

По итогам проверок на прошедшей неделе сотрудники МВД составили пять протоколов на пассажиров без масок.

Фото: Комитет по транспорту Казани

Рейды в автобусах, троллейбусах, трамваях и поездах метро в Казани продолжатся.

На прошлой неделе в Комитете по транспорту Казани назвали маршруты автобусов, где водители и кондукторы чаще всего нарушают масочный режим.

