Прифтис: «УНИКС улучшил игру в защите, но надо много работать над нападением»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» (75:64) в матче Единой лиги ВТБ. До этого казанцы пропустили 10 дней из-за нескольких переносов игр по причине коронавируса.

«У нас было 10 дней перерыва из-за многочисленных отмен в новой реальности. Есть в этом и хорошее, и плохое. Мы улучшили игру в защите. Нам нужно много работать над нападением. Но главное, что нужно всем командам, это стабильность и безопасность», — сказал Прифтис.

Фото: vk.com/unicsbasket

Напомним, это была уже третья попытка команд сыграть в Казани. Первая встреча была отменена еще в марте из-за пандемии коронавируса. В новом сезоне команды должны были встретиться 18 октября. Однако из-за положительных тестов на COVID–19 у игроков «Енисея» матч был перенесен на неделю.