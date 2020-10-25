УНИКС обыграл в Казани «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС обыграл дома красноярский «Енисей» (75:64) в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Гости выиграли первую четверть игры с преимуществом в одно очко. После этого казанцы перехватили инициативу и смогли создать решающий задел в матче. К большому перерыву команда Прифтиса отправилась ведя в счете "+10". Две оставшиеся четверти закончились с одинаковым результатом 14:13, что помогло хозяевам довести игру до победы.

Самым результативным в составе УНИКСа стал Джордан Морган, набравший 13 очков. Еще по 11 баллов набрали Нэйт Уолтерс, Айзея Кэнаан и Джон Браун.

Отметим, что это была уже третья попытка команд сыграть в Казани. Первая встреча была отменена еще в марте из-за пандемии коронавируса. В новом сезоне команды должны были встретиться 18 октября. Однако из-за положительных тестов на COVID–19 у игроков «Енисея» матч был перенесен на неделю.

УНИКС (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 75:64 (25:26, 22:12, 14:13, 14:13)

УНИКС: Морган (13 очков), Уолтерс, Кэнаан, Браун (все — по 11)

«Енисей»: Хэммондс (17), Кулагин (16), Джонсон (15).