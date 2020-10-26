В Казани 340 семей получат жилье в ЖК «Салават купере»

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии жилого дома №3-1 в третьем квартале ЖК «Салават купере». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 18-этажном доме, возведенном Госжилфондом при президенте Татарстана, 340 квартир. Общая площадь здания составила 21 891,7 «квадрата».

Многоквартирный дом построен по республиканской программе социальной ипотеки и национальному проекту «Жилье и городская среда».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще 255 семей из Казани получили в октябре ключи от квартир в «Салават купере» в доме №7/10 по улице М. Карима.

