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В Казани 340 семей получат жилье в ЖК «Салават купере»

10:41, 26.10.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане 1
В Казани 340 семей получат жилье в ЖК «Салават купере»
Фото: gsn.tatarstan.ru

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии жилого дома №3-1 в третьем квартале ЖК «Салават купере». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 18-этажном доме, возведенном Госжилфондом при президенте Татарстана, 340 квартир. Общая площадь здания составила 21 891,7 «квадрата».

Многоквартирный дом построен по республиканской программе социальной ипотеки и национальному проекту «Жилье и городская среда».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще 255 семей из Казани получили в октябре ключи от квартир в «Салават купере» в доме №7/10 по улице М. Карима.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:04
    Ура, еще больше пробок будет в Залесном! Как мы рады, ура-ура.

    Когда там дорогу расширят? Почему об этом никто не пишет, позорники, пятый год пошел, а ничего не решается!
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