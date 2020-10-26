В России предложили учредить должность уполномоченного по борьбе с коррупцией

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России предложили создать институт федерального уполномоченного по борьбе с коррупцией. С такой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

По словам политолога, омбудсмен мог бы стать объединяющим звеном в усилиях государства и гражданского общества по борьбе с коррупцией.

Как сообщает RT, в обязанности уполномоченного Орлов предложил включить анализ проектов правовых актов, подготовку предложений по совершенствованию антикоррупционного законодательства и рассмотрение обращений граждан и организаций. Основной задачей омбудсмена планируется сделать выявление чрезмерного бюрократизма.

realnoevremya.ru

Напомним, что в июне правительство Татарстана утвердило изменения в постановление о программе реализации антикоррупционной политики в республике, продлив ее действие до 2023 года. Объем финансирования программы вырос на 9,3 млн рублей.

