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Студенты КГЭУ победили в турнире РССС в матче за бронзу в Казани

07:22, 26.10.2020
Студенты КГЭУ победили в турнире РССС в матче за бронзу в Казани
Фото: minsport.tatarstan.ru

В Казани закончился четвертый турнир среди студентов по футболу. Студенты КГЭУ победили в турнире РССС в Казани в матче за бронзу, отправив семь безответных мячей в ворота СУВУ. Молодежный состав Поволжской академии выиграл у казанского медицинского университета благодаря хет-трику Рамиля Галиева.

Турнир проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и при поддержке РССС, сообщает Минспорта Татарстана.

Спорт Татарстан
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