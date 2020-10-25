За неделю состояние главы Louis Vuitton выросло на $8 млрд

Только за неделю гендиректор торгового дома Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно стал богаче на $8 млрд. По оценке Forbes, его состояние выросло до $122 миллиардов.

Активы Арно выросли в цене из-за того, что с 15 по 22 октября стоимость акций концерна выросла на 6%.

Издание отмечает, что при росте акций прибыль концерна упала на 21% за первые девять месяцев 2020 года.