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За неделю состояние главы Louis Vuitton выросло на $8 млрд

09:14, 25.10.2020
За неделю состояние главы Louis Vuitton выросло на $8 млрд
Фото: kremlin.ru

Только за неделю гендиректор торгового дома Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно стал богаче на $8 млрд. По оценке Forbes, его состояние выросло до $122 миллиардов.

Активы Арно выросли в цене из-за того, что с 15 по 22 октября стоимость акций концерна выросла на 6%.

Издание отмечает, что при росте акций прибыль концерна упала на 21% за первые девять месяцев 2020 года.

АналитикаБизнес
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