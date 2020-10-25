Экспорт российского золота превысил продажи газа

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

По итогам апреля-мая Россия продала 66,4 т золота. Выручка за пять месяцев достигла $3,58 млрд.

«Факты, что объем экспорта газа в долларовом выражении снизился, а золота вырос, имеют разные причинно-следственные связи. Более того, доходы от продажи золота никогда не смогут компенсировать убытки от коронакризиса и не предназначены для этого», — приводят «Известия» слова управляющего партнера аналитического агентства WMT Consult Екатерины Косаревой.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов утверждает, что экспорт золота является обычной практикой. Закупки золота ЦБ прекратил, поскольку доля золота в золотовалютных резервах достигла оптимальных величин

По данным Bloomberg, в течение I квартала 2020 года цена на золото в долларах на Лондонской бирже металлов (LME) выросла на 4,34%. В следующий треместр она поднялась еще на 12,2%.