Экспорт российского золота превысил продажи газа
По итогам апреля-мая Россия продала 66,4 т золота. Выручка за пять месяцев достигла $3,58 млрд.
«Факты, что объем экспорта газа в долларовом выражении снизился, а золота вырос, имеют разные причинно-следственные связи. Более того, доходы от продажи золота никогда не смогут компенсировать убытки от коронакризиса и не предназначены для этого», — приводят «Известия» слова управляющего партнера аналитического агентства WMT Consult Екатерины Косаревой.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов утверждает, что экспорт золота является обычной практикой. Закупки золота ЦБ прекратил, поскольку доля золота в золотовалютных резервах достигла оптимальных величин
По данным Bloomberg, в течение I квартала 2020 года цена на золото в долларах на Лондонской бирже металлов (LME) выросла на 4,34%. В следующий треместр она поднялась еще на 12,2%.АналитикаЭкономикаФинансы
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