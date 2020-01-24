Власти Челнов заявили о планах открыть театр юного зрителя

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что в городе хотят открыть театр юного зрителя.

«Ну, и в бывшем здании театра «Мастеровые», которое через несколько лет освободится, хотим открыть театр юного зрителя. У нас такие планы есть», — цитирует его Chelny-biz.ru.

Идею создать ТЮЗ в Челнах предложили руководители театральной студии Liberta Татьяна и Сергей Заболотские.

«В Татарстане ТЮЗов не так много — есть в Казани и в Нижнекамске. Это был бы интересный проект для города. Мы готовы предложить качественный продукт. Мы уже много лет занимаемся театром, поэтому я полагаю, что мы это сможем сделать», — сказал Сергей Заболотский.



Напомним, что накануне новым художественным руководителем Татарского драматического театра Набережных Челнов был назначен Олег Кинзягулов. Он ранее занимал пост режиссера театра им. Камала в Казани. В челнинском драмтеатре он уже ставил спектакль «Зэнгэр томан артында» («На кисельном берегу») по пьесе Ангизы Ишбулдиной.