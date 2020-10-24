На осенних сельскохозяйственных ярмарках жители Казани уже потратили 393 млн рублей

С начала осени в Казани прошли уже 7 сельскохозяйственных ярмарок. За это время фермеры и колхозники продали горожанам продукции на 393,2 млн рублей. По предварительным расчетам, за шесть ярмарок, предшествовавших сегодняшней, жители Казани купили уже 409 тонн мяса, 98 тонн молока, 168 тонн муки, 230,7 тонн сахара и 1,7 млн куриных яиц. Еженедельные ярмарки будут проходить вплоть до Нового года.

Сегодня в агропромпарке «Казань» «с гастролями» побывали аграрии Сабинского района, а еще — фермеры-партнеры «Татмелиорации» из Дрожжановского и Буинского районов, до сих пор привозящие на казанский рынок свежие ягоды — малину, клубнику, смородину. И это в середине октября! Рустем Сунгатуллин, генеральный директор «Татмелиорации», сообщил, что этим аграриям оказываются услуги по орошению возделываемых земель.



Гостем сегодняшней ярмарки в агропромпарке стал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин — он прогулялся по рядам в компании министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Зяббарова.



В сентябре также сообщалось о ярмарке в Агропромпарке Казани.