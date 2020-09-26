Субботняя ярмарка в Агропромпарке Казани — видео

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В субботу утром в казанском Агропромпарке состоялась традиционная ярмарка. Свою продукцию тут выставили не только фермеры, но и школы с колледжами, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Учитель английского языка из Шишинерской школы Балтасинского района Ираида Батыршина рассказала, что у школы есть небольшой участок, на котором преподаватели и ученики выращивают овощи.

Заведующий мастерскими Казанского строительного колледжа показал изделия из дерева, которые производят студенты ссуза. В основном это мебель — табуретки, вешалки, тумбочки. Самым дорогим он назвал винницу, выполненную из дорогой породы — бука.

Пришедшие покупатели говорят, что пришли за свежими продуктами по приемлемым ценам. Старшему поколению помогают волонтеры. Они берутся донести тяжелые сумки до автобуса.