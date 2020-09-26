Субботняя ярмарка в Агропромпарке Казани — видео
В субботу утром в казанском Агропромпарке состоялась традиционная ярмарка. Свою продукцию тут выставили не только фермеры, но и школы с колледжами, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Учитель английского языка из Шишинерской школы Балтасинского района Ираида Батыршина рассказала, что у школы есть небольшой участок, на котором преподаватели и ученики выращивают овощи.
Заведующий мастерскими Казанского строительного колледжа показал изделия из дерева, которые производят студенты ссуза. В основном это мебель — табуретки, вешалки, тумбочки. Самым дорогим он назвал винницу, выполненную из дорогой породы — бука.
Пришедшие покупатели говорят, что пришли за свежими продуктами по приемлемым ценам. Старшему поколению помогают волонтеры. Они берутся донести тяжелые сумки до автобуса.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым