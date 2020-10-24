Глава Зеленодольского района выступил на совещании кабмина и попросил «не закручивать гайки»

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев выступил в субботу на еженедельном совещании кабмина Татарстана. Он доложил о социально-экономическом положении региона.

Демонстрируя достижения одного из резидентов зеленодольской промплощадки, Афанасьев подарил премьер-министру РТ Алексею Песошину гаечный ключ и кусачки компании ERVolt. Вручая подарок, глава района попросил руководителя республиканского правительства «не закручивать гайки Зеленодольскому району», передает пресс-служба администрации.

Фото: prav.tatarstan.ru

Песошин ответил, что тогда, в случае необходимости, придется воспользоваться кусачками.

Выступая, Афанасьев напомнил и про проект «Большой Зеленодольск». Его разрабатывал еще 10 лет назад вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Проект предполагает развитие города и застройку более 4,2 тысячи гектаров от Зеленодольска до Казани.