Глава Зеленодольского района выступил на совещании кабмина и попросил «не закручивать гайки»
Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев выступил в субботу на еженедельном совещании кабмина Татарстана. Он доложил о социально-экономическом положении региона.
Демонстрируя достижения одного из резидентов зеленодольской промплощадки, Афанасьев подарил премьер-министру РТ Алексею Песошину гаечный ключ и кусачки компании ERVolt. Вручая подарок, глава района попросил руководителя республиканского правительства «не закручивать гайки Зеленодольскому району», передает пресс-служба администрации.
Песошин ответил, что тогда, в случае необходимости, придется воспользоваться кусачками.
Выступая, Афанасьев напомнил и про проект «Большой Зеленодольск». Его разрабатывал еще 10 лет назад вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Проект предполагает развитие города и застройку более 4,2 тысячи гектаров от Зеленодольска до Казани.ОбществоВласть Татарстан
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