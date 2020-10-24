В Киргизии назначили дату досрочных президентских выборов

Досрочные выборы президента Киргизии пройдут 20 января 2021 года, сообщили в ЦИК страны.

Законодательством Киргизии установлено, что досрочные выборы президента проводятся не позднее, чем через три месяца после того, как тот уходит в отставку. таки образом выборы должны были пройти не позднее 16 января, их решено было назначить на выходной день, пояснил пресс-секретарь ЦИК Киргизии Руслан Изреков.

Напомним, экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке 15 октября на фоне массовых протестов против результатов парламентских выборов в стране. В отставку также подали премьер-министр и глава парламента. Новым председателем законодательного органа был избран Канат Исаев, а руководителем правительства — освобожденный протестующими из заключения Садыр Жапаров. Последний сейчас также наделен полномочиями главы государства в связи с уходом президента в отставку.

