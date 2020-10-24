США ввели санкции против российского ЦНИИХМ из-за хакерских атак

США ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ), сообщает американский Минфин.

Ограничения вводятся по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering Americaʼs Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA).

Как пояснил Минфин, институт попал в санкционный список в связи с хакерской атакой на нефтехимический завод на Ближнем Востоке в 2017 году. По мнению министерства, «атака была поддержана» институтом.

ЦНИИХМ, как полагает министерство, «ответственен за создание специализированных инструментов, которые позволили осуществить атаку».