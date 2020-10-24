Власти Татарстана выставили на торги четыре иномарки за 700 тысяч рублей

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Минземимущество Татарстана объявило о торгах по продаже четырех автомобилей. В сумме начальная цена иномарок составила 709,5 тысячи рублей.

Согласно материалам министерства, все машины принадлежат АО «Татмедиа». Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 декабря. Сам он назначен 8 декабря.

Три Renault Logan SR выпущенные в 2010 году продаются за 163,4 тысячи рублей каждый. Также с молотка пойдет Ford Mondeo (2010 года) 219,3 тысячи рублей.