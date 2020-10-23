Российская биатлонистка прокомментировала свое повторное отстранение от соревнований

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина намерена судиться с WADA, чтобы отстоять собственное имя. Она уверяет, что положительный результат показал единственный тест на допинг.

«Например, мне приписывают нарушения на основании отдельно взятой пробы? Допустим. Но через два дня я снова сдаю пробу — и там ничего нет. Почему? Если есть подозрения, что спортсмен нечестен, почему не посмотреть соседние пробы, и если они чистые, то почему как минимум не усомниться в правильности наказания?», — сказала спортсменка в интервью RT.

Фото: wikimedia.org / Ximeg

Она рассказала, что спортивные чиновники до сих пор не дали ей полной информации по первому отстранению, произошедшему в 2017 году.

«Сейчас по новому обвинению я собираю информацию. Хочу сама за всё взяться и довести дело до конца. Для меня принципиально отстоять в данной ситуации своё имя», — сказала Глазырина.

Впервые ее отстранили от соревнований в 2017 году на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).