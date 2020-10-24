В Татарстане ожидаются туман, дождь и до +12°С

В субботу, 24 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь. Утром в отдельных районах возможен туман.

Ветер юго-западный, западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура в республике будет колебаться от +7°С до +12°С. В Казани она составит от +9°С до +11°С. В Набережных Челнах метеорологи обещают аналогичные показатели.