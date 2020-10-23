В Татарстане не зафиксировали роста цен на бензин на прошлой неделе

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане, в отличие от большинства регионов РФ, на прошлой неделе не зафиксирован рост розничных цен на бензин. По данным ЦДУ ТЭК, 11—18 октября на АЗС почти по всей стране активно поднималась стоимость топлива.

Исходя из данных, которые приводит «Интерфакс», в Татарстане на 18 октября Аи-92 стоил 42,5 рубля за литр. Стоимость Аи-95 составляла 45,71 рубля за литр. Цены на зимнее и летнее дизтопливо — 46,7 и 46,3 рубля за литр. Изменений по сравнению с 11 октября не отмечается.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Наибольший рост цен за прошедшие семь дней наблюдался в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Астраханской области и Калмыкии — на 30 копеек. В остальных регионах бензин в среднем дорожал на 10—15 копеек.

В Крыму и Севастополе цены даже снизились, приблизительно на 3—4 копейки.