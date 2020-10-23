В пятницу вечером в Казани зафиксированы пробки в 9 баллов

Фото: скриншот Яндекс.Карты

В пятницу вечером пробки в Казани достигли 9 баллов. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Карты».



Большой затор наблюдается на улицах Лево-Булачной, Пушкина, Марселя Салимжанова, Тихомирова, Вишневского и в Щербаковском переулке.



скриншот Яндекс.Карты

В Ново-Савиновском районе пробка наблюдается на проспекте Ямашева, рядом со стадионом «Ак Барс Арена», там зафиксирована авария.

Заторы наблюдаются на проспекте Победы и на Аграрной улице. На Сибирском тракте зафиксированы сразу две аварии.